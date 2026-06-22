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Акция «Огненные картины войны» прошла в Алматы

Мемориальная акция приурочена ко Дню памяти и скорби — 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 22 июн — Sputnik. Десятиметровый портрет Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы выложили из свечей в парке 28 панфиловцев в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Организаторами акции «Огненные картины войны» стали Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций, Союз ветеранов Казахстана, а также молодежное патриотическое движение «Жас сарбаз».

По словам одного из организаторов, Семена Шихатова, выбор изображения для мемориальной акции не случайно.

«Бауыржан Момышулы — это национальный герой, один из самых известных героев Советского Союза. Он олицетворяет связь поколений, мужество, доблесть, героизм казахского народа и всех защитников Родины», — сказал он.

Один из подвигов знаменитого панфиловца — сражение на Волоколамском шоссе у деревни Матренино. Батальон Момышулы в отрыве от дивизии героически сражался с превосходящими силами противника. Умелое руководство позволило на 3 дня задержать немцев и выйти из окружения боеспособным.

Еще один подвиг — бой в районе деревни Соколово в конце ноября 1941-го, когда Момышулы со своим полком в течение 4 суток успешно отбивал атаки противника.