Акция «Огненные картины войны» прошла в Алматы

Один из подвигов знаменитого панфиловца — сражение на Волоколамском шоссе у деревни Матренино. Батальон Момышулы в отрыве от дивизии героически сражался с превосходящими силами противника. Умелое руководство позволило на 3 дня задержать немцев и выйти из окружения боеспособным.