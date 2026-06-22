Более 70% россиян испытывают на работе состояние эмоционального выгорания

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Состояние эмоционального выгорания знакомо 7 из 10 экономически активных россиян.
Россиян, которым приходилось испытывать состояние эмоционального выгорания на работе, за год стало больше: 71% против 58% в 2025. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
Женщины жалуются на выгорание чаще мужчин и увольняются из-за накопившейся усталости чаще. Россияне в возрасте 45+ об эмоциональном выгорании рассказывали реже тех, кто моложе.
Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других на выгорание жалуются те, чья работа связана с ежедневным взаимодействием с людьми, — менеджеры по продажам (86%), эйчары (83%), специалисты по работе с клиентами и операторы кол-центров (по 81% опрошенных).
Тех, кто принял решение уволиться из-за усталости, тоже стало больше: 55% против 51% год назад.