Более 70% россиян испытывают на работе состояние эмоционального выгорания

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других на выгорание жалуются те, чья работа связана с ежедневным взаимодействием с людьми, — менеджеры по продажам (86%), эйчары (83%), специалисты по работе с клиентами и операторы кол-центров (по 81% опрошенных).