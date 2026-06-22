В Чегдомыне Хабаровского края 15 семей получат новые дома с правом выкупа за один процент

Для комфорта будущих жильцов комплекс подключат к централизованным системам тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. На территории появится уличное освещение, подъездная дорога, тротуар и парковка. Программа уже доказала свою востребованность: в декабре 2024 года первыми участниками стали педагоги из Переяславки и учителя в Чегдомыне, а в 2025 году три дома построили в Ванино.