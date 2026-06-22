В Чегдомыне Хабаровского края 15 семей получат новые дома с правом выкупа за один процент

В рабочем посёлке Чегдомын Верхнебуреинского района продолжается строительство жилого комплекса из 15 индивидуальных домов. Проект реализуется по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», созданной по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, общий объём финансирования составляет 265 миллионов рублей, из которых 152 миллиона выделены из федерального бюджета. Площадь каждого дома — 72 квадратных метра, суммарная жилая площадь всего комплекса превышает тысячу квадратных метров.
— Строительная готовность составляет 65 процентов. На всех 15 домах готовы каркасы и крыши, проложены инженерные сети, выполнена планировка территории. Подрядчик приступает к установке фасадов и внутренней отделке. Завершение проекта планируется до 30 ноября 2026 года, — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.
В новые дома заселятся пять семей работников социальной сферы и десять семей сотрудников градообразующих предприятий Верхнебуреинского района. Жильё предоставляется по договору найма с последующим правом выкупа. После десяти лет работы в сельской местности гражданин может выкупить дом за один процент от его стоимости.
Для комфорта будущих жильцов комплекс подключат к централизованным системам тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. На территории появится уличное освещение, подъездная дорога, тротуар и парковка. Программа уже доказала свою востребованность: в декабре 2024 года первыми участниками стали педагоги из Переяславки и учителя в Чегдомыне, а в 2025 году три дома построили в Ванино.
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