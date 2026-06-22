Автоэксперт Мосеев объяснил рост спроса на электромобили в РФ

Продажи электромобилей в России выросли на 22,5% в I квартале 2026 года. Автоэксперт Олег Мосеев в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил эту тенденцию.
Напомним, в России зафиксирован всплеск интереса к автомобилям на электротяге и гибридам. За январь-март продано 2272 новых электрокара. Это плюс 22,5% к аналогичному кварталу прошлого года. При этом год назад наблюдался заметный спад (-30% к 2024 году).
Рост наблюдается и во втором квартале. По данным «Автостат», бренд UMO по итогам мая впервые стал лидером рынка новых электромобилей в РФ. На долю UMO в конце весны пришлось около 35% всех продаж новых электрокаров. Второе место занял российский Evolute, доля которого составила порядка 18%. В пятерку брендов-лидеров также вошли китайские Avatr, Geely и Changan.
«По ситуации за пять месяцев тоже есть рост, хотя не такой значительный, какой был в первом квартале. Но есть нюансы. Во-первых, из того, что встало на учет нужно вычесть UMO, это машины “Яндекса”, которые на рынке в розницу не продаются. Если их вычесть, то получится, что за пять месяцев продано столько же, сколько и в прошлом году. Но произошло перераспределение. Сильно вырос Evolute. Причина понятна: господдержка, вменяемая цена на автомобиль, плюс расширение модельного ряда», — пояснил эксперт.
Мосеев отметил, что по другим брендам сильных изменений не произошло.
«Avatr держится примерно на том же уровне, там только перераспределение произошло в пользу 12-й модели с 11-й. Внизу этого длинного списка есть те, кто просто выбыл из борьбы», — добавил специалист.
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