Автоэксперт Мосеев объяснил рост спроса на электромобили в РФ

«По ситуации за пять месяцев тоже есть рост, хотя не такой значительный, какой был в первом квартале. Но есть нюансы. Во-первых, из того, что встало на учет нужно вычесть UMO, это машины “Яндекса”, которые на рынке в розницу не продаются. Если их вычесть, то получится, что за пять месяцев продано столько же, сколько и в прошлом году. Но произошло перераспределение. Сильно вырос Evolute. Причина понятна: господдержка, вменяемая цена на автомобиль, плюс расширение модельного ряда», — пояснил эксперт.