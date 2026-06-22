Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 июня

У Раков тоже намечается ленивый «день-тюлень», не располагающий ни к делам, ни к развлечениям. Скорее всего, представители знака предпочтут провести его дома, спокойно отлеживаясь на диване. Однако звезды рекомендуют все же заставить себя выполнить базовые работы по дому, такие как мытье полов или посуды, иначе таких задач в долгом ящике скопится слишком много.