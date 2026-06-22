МИД Ирана: на переговорах с США в Швейцарии достигнут прогресс

В МИД Катара заявили, что первый раунд переговоров США и Ирана завершён. Участники переговоров согласовали «дорожную карту по достижению договорённостей между Соединёнными Штатами и Ираном в течение 60 дней». Кроме того в ведомстве заявили, что они договорились создать «комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями».