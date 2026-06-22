МИД Ирана: на переговорах с США в Швейцарии достигнут прогресс

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с Соединёнными Штатами в Швейцарии.
«Хороший прогресс был достигнут в ходе четырёхсторонних переговоров в Швейцарии», — сказал он, его слова цитирует Press TV.
Багаи отметил, что технические группы работают для подготовки меморандума о взаимопонимании.
В МИД Катара заявили, что первый раунд переговоров США и Ирана завершён. Участники переговоров согласовали «дорожную карту по достижению договорённостей между Соединёнными Штатами и Ираном в течение 60 дней». Кроме того в ведомстве заявили, что они договорились создать «комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии в воскресенье начались технические переговоры при участии Пакистана и Катара.
По данным Tasnim, делегация Ирана якобы покинула место проведения переговоров. Журналист Axios Барак Равид опроверг эти сообщения. По его словам, об этом ему сообщил дипломат, принимающий участие в переговорах.