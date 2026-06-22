Накануне Дня памяти и скорби красноярцы зажгли 12 тысяч свечей

Вечером 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Красноярске на мемориале Победы жители города составили масштабную огненную картину. Красноярцы зажгли 12 тысяч свечей и почтили память павших минутой молчания. Так Красноярский край присоединился к всероссийским акциям «Огненные картины войны» и «Свеча Памяти». Героев, защитивших Отечество, почтили губернатор Михаил Котюков, председатель Заксобрания Алексей Додатко, парламентарии, правоохранители, ветераны боевых действий, участники патриотических движений, жители и гости города — более 1000 человек. Огненная картина размером 10 на 30 метров повторяет очертания Ордена Отечественной войны. Он учрежден в 1942 году, как награда за храбрость и мужество. Композицию дополнили слова «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа». Зажженные лампады установили к памятнику Воину-освободителю и у мемориальных плит. Так акция перешла в «Свечу Памяти». Павших почтили минутой молчания.