Харьков трясёт в черном дыму за атаки РФ: главная новость СВО 22 июня

«В Харьковской области пылают складские помещения с военной техникой. Уничтожению подверглись различные тыловые объекты ВСУ, в том числе связанные с логистикой. Там находились транспортные средства, платформы, дальномеры для перевозки тяжелой военной и специальной техники. На Украине уже началась истерика по поводу уничтожения всего подвижного состава, как железнодорожного, так и автомобильного. Эти удары для киевского режима очень чувствительные», — пояснил военный эксперт.