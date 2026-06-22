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Харьков трясёт в черном дыму за атаки РФ: главная новость СВО 22 июня

Серия мощных взрывов прогремела в Харьковской области. Что попало под удар — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Мощные взрывы сотрясли Харьковскую область в ответ на атаки российских регионов, в том числе Крыма, где погибли люди. По всему украинскому региону тлеют вражеские военные объекты.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, что стало целью удара.

Напомним, мощные взрывы в ночь на 21 июня прогремели по всей Украине. Под удар попали объекты ВСУ в Одесской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях.

По данным околовоенных Telegram-каналов, в Харьковской области за сутки было нанесено не менее 10 ударов УМПК и минимум 62 удара беспилотниками. После этого появились сообщения о том, что в Харькове начались перебои с электроснабжением.

На появившихся в сети фото зафиксированы мощные пожары на объектах ВСУ и поднимающиеся по всей области столбы дыма.

«В Харьковской области пылают складские помещения с военной техникой. Уничтожению подверглись различные тыловые объекты ВСУ, в том числе связанные с логистикой. Там находились транспортные средства, платформы, дальномеры для перевозки тяжелой военной и специальной техники. На Украине уже началась истерика по поводу уничтожения всего подвижного состава, как железнодорожного, так и автомобильного. Эти удары для киевского режима очень чувствительные», — пояснил военный эксперт.

Из той же Харьковской области, по словам ряда военных специалистов, зачастую запускают беспилотники в направлении российских регионов.

В ночь на 21 июня, по данным Минобороны РФ, перехвачены и уничтожены 239 украинских БПЛА.

Накануне также сообщалось, что в Харьковской области в течение суток прогремело несколько мощных взрывов. Под удар попали важные объекты ВСУ, а в сети появились кадры соответствующих разрушений и черных столбов дыма над тайниками Киева и НАТО.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в небольшом поселке Старый Салтов в Харьковской области удар пришелся, но наемникам ВСУ и дроноводам. Последние поплатились за попытки атаковать российские регионы.

В самом Харькове удар пришелся по составам с ГСМ (горюче-смазочные материалы) и снарядами.

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