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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью щитовидки в Красноярском крае

В 2025 году среди жителей Красноярского края зарегистрировали 11 147 случаев заболевания щитовидной железы, из них 1914 — среди детей и подростков.

В 2025 году среди жителей Красноярского края зарегистрировали 11 147 случаев заболевания щитовидной железы, из них 1914 — среди детей и подростков. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

За последние 5 лет (2021−2025 г.) анализ впервые выявленных проблем со щитовидной железой показал:

снижение уровня заболеваемости среди жителей: Ачинска (включая Ачинский район), Канска (включая Канский район), Лесосибирска, Шарыпова (включая Шарыповский район), Иланского, Каратузского, Краснотуранского, Нижнеингашского, Уярского, Эвенкийского, Пировского районов. рост уровня заболеваемости среди жителей: Красноярска, Бородина, Дивногорска, Минусинска (включая Минусинский район), Назарова (включая Назаровский район), Норильска, Сосновоборска, Балахтинского, Березовского, Богучанского, Большемуртинского, Большеулуйского, Емельяновского, Енисейского, Казачинского, Манского, Новоселовского, Партизанского, Рыбинского, Тасеевского, Туруханского, Ужурского, Шушенского районов.

Отмечается, что чаще всего у страдающих болезнями щитовидки несовершеннолетних выявляли эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью — 44%.

Для профилактики врачи рекомендуют есть продукты, обогащенные йодсодержащими добавками (поваренная соль, хлеб и хлебобулочные изделия, бутилированная вода, сокосодержащие напитки и др.) и богатые йодом (камбала, треска, морской окунь, морская капуста).

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