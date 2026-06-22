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В Хабаровске пробка к мосту через Амур растянулась на 10 км

По данным сервисов, движение на переправе почти полностью парализовано.

В Хабаровске серьёзно осложнилось движение к мосту через Амур. По данным сервиса 2ГИС, затор начинается в районе пересечения улиц Трёхгорной и Совхозной и тянется до самой переправы.

Судя по дорожной обстановке, движение почти остановилось. Красная зона — десятибалльная пробка — идёт по всему подъезду к мосту, на самой переправе машины продвигаются крайне медленно.

Пробка собралась не только со стороны Хабаровска, но и на подъездах к мосту со стороны ЕАО. Водители сообщают о затруднениях движения от посёлка Приамурский в направлении краевой столицы, где поток встал в обе стороны.

Ситуацию осложнили сразу несколько факторов. На переправе идёт ремонт, поэтому проезд заранее сузили бетонными блоками. А после ДТП, в котором, по сообщениям очевидцев, столкнулись джип, грузовик и ещё один автомобиль, для движения фактически осталась одна полоса.