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В Прикамье сосед спас женщину с ребенком из горящего дома

Пожар в селе Кува произошёл днём 20 июня — загорелась крыша надворных построек.

Источник: Комсомольская правда

Днём 20 июня в селе Кува Кудымкарского муниципального округа произошёл пожар. Сообщение о возгорании на улице Совхозной поступило в МЧС в 14:57. На место выехали 6 спасателей на 2 единицах техники.

Когда первые подразделения прибыли, горела уже крыша надворных построек. Пожар удалось потушить в 15:04. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра.

В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет. Женщину и ребёнка спас сосед — он заметил дым, постучал в дверь и предупредил хозяйку об опасности. Она сразу вывела ребёнка на свежий воздух.

Причина пожара пока устанавливается.

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