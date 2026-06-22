Минздрав: С 1 сентября МРТ в России можно будет сделать без направления врача

В России с 1 сентября 2026 года изменятся правила оказания платной медицинской помощи. Нововведения затронут условия предоставления таких услуг на коммерческой основе как для пациентов, так и для врачей. Что известно об изменениях и как они повлияют на жизнь россиян — в материале «Вечерней Москвы».