«Продемонстрировали характер»: Сапиев выступил с неожиданным обращением к боксерам

В своих социальных сетях Сапиев выразил искреннее восхищение мастерством нового поколения казахстанских мастеров кожаной перчатки.
«От всей души поздравляю чемпионов Кубка мира! На прошедшем в Китае Кубке мира наши боксеры продемонстрировали высочайший класс, характер и волю к победе, достойно защитив честь страны на международной арене. Назым Кызайбай, Виктория Графеева, Абылайхан Жусипов, Санжар Ташкенбай және Айбек Оралбай — поздравляю каждого из вас с этими блестящими золотыми медалями!» — написал он.
Наша сборная на крупном международном турнире завоевала пять золотых медалей. Последнее «золото» стране принес Айбек Оралбай. В финале весовой категории свыше 90 кг казахстанец выиграл у Никиты Путилова (Германия).