«Продемонстрировали характер»: Сапиев выступил с неожиданным обращением к боксерам

«От всей души поздравляю чемпионов Кубка мира! На прошедшем в Китае Кубке мира наши боксеры продемонстрировали высочайший класс, характер и волю к победе, достойно защитив честь страны на международной арене. Назым Кызайбай, Виктория Графеева, Абылайхан Жусипов, Санжар Ташкенбай және Айбек Оралбай — поздравляю каждого из вас с этими блестящими золотыми медалями!» — написал он.