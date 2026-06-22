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«Продемонстрировали характер»: Сапиев выступил с неожиданным обращением к боксерам

Казахстанский боксер и олимпийский чемпион Серик Сапиев обратился к отечественным спортсменам, триумфально выступившим на этапе Кубка мира World Boxing в Китае, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В своих социальных сетях Сапиев выразил искреннее восхищение мастерством нового поколения казахстанских мастеров кожаной перчатки.

«От всей души поздравляю чемпионов Кубка мира! На прошедшем в Китае Кубке мира наши боксеры продемонстрировали высочайший класс, характер и волю к победе, достойно защитив честь страны на международной арене. Назым Кызайбай, Виктория Графеева, Абылайхан Жусипов, Санжар Ташкенбай және Айбек Оралбай — поздравляю каждого из вас с этими блестящими золотыми медалями!» — написал он.

Наша сборная на крупном международном турнире завоевала пять золотых медалей. Последнее «золото» стране принес Айбек Оралбай. В финале весовой категории свыше 90 кг казахстанец выиграл у Никиты Путилова (Германия).