ВСУ начали мощное отступление: последние боевики парализованы в ловушке

«Освободив Константиновку, мы сразу же упремся в Дружковку. А Дружковка упирается в Краматорск. То есть они друг на дружку нанизывают все эти пути подхода и ведут нас туда, куда нам надо — на Краматорск», — резюмировал Матвийчук.