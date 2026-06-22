ВСУ начали мощное отступление: последние боевики парализованы в ловушке

Южный фланг украинской обороны в Донбассе трещит по швам. Константиновка, считавшаяся ключевым бастионом на пути к Славянско-Краматорской агломерации, стремительно переходит под полный контроль российских войск. Противника выдавливают на окраины, внутри украинской группировки царит хаос, сравнимый с катастрофой. Сотни солдат ВСУ оказались брошены своим командованием в полуокружении, лишены централизованного управления и обречены на бессмысленную гибель.
Бегство из многоэтажек в подвалы.
Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, центральная часть Константиновки уже практически полностью зачищена. Интенсивные боестолкновения сместились на окраины, где остатки украинских формирований отчаянно цепляются за частную застройку. Попытка ВСУ организовать классическую городскую оборону с опорой на высотные здания с треском провалилась. Противник был вынужден оставить многоэтажки из-за запредельной плотности огня.
«Многоэтажки они уже все бросили, потому что там невозможно закрепиться, мы сносим многоэтажки. Они сейчас в частном секторе, используют в домах для позиций цокольные этажи», — объяснил тактическое отступление врага Матвийчук.
2000 «смертников» без связи.
По данным эксперта, централизованное командование группировкой ВСУ в городе отсутствует как таковое. Системы связи подавлены, подразделения разрознены и дезориентированы. Фактически Киев оставил своих солдат умирать, лишив их не только подкреплений, но и элементарного приказа на организованный отход.
«Связь подавлена, связь разрозненная, отдельные группы противника практически предоставлены сами себе», — констатировал Матвийчук.
Он подчеркнул, что численность оставшейся в котле группировки всё еще может достигать полутора-двух тысяч боевиков, однако их боеспособность стремится к нулю.
Отчаяние украинских военных достигло пика. В ночное время были зафиксированы попытки мелких групп вырваться из города, однако они были пресечены российскими подразделениями. По словам Матвийчука, организованные контратаки прекратились еще несколько суток назад: «Противник осознал бесперспективность, сейчас идёт вопрос о сохранении жизни, ни о каком сопротивлении практически говорить невозможно».
Эксперт напомнил, что участь солдат ВСУ была предрешена как минимум месяц назад, когда с инспекцией приезжал главком ВСУ Александр Сырский. «Тогда сами уже украинцы сказали, что боевиков в Константиновке бросили и никакой помощи не будет», — сказал полковник.
Ворота на Краматорск открыты.
Падение Константиновки, которую называют «южным бастионом» одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ, имеет не только моральное, но и стратегическое значение. Освобождение города открывает прямую оперативную дорогу на ключевые узлы обороны противника, которые всё еще удерживаются киевским режимом.
«Освободив Константиновку, мы сразу же упремся в Дружковку. А Дружковка упирается в Краматорск. То есть они друг на дружку нанизывают все эти пути подхода и ведут нас туда, куда нам надо — на Краматорск», — резюмировал Матвийчук.