«Авито»: зумеры чаще миллениалов готовы жертвовать комфортом ради зарплаты

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Зумеры чаще готовы выбирать менее комфортные условия ради более высокого заработка, чем миллениалы. Это следует из исследования «Авито Подработки», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Представители поколения Z в возрасте 18−24 лет чаще готовы выбрать менее комфортные условия ради более высокого дохода (38% против 30% у миллениалов 35−44 лет), в то время как миллениалы чаще отдают предпочтение более комфортным условиям, но с меньшим заработком (57%)», — говорится в сообщении.
Кроме этого, указывается, что миллениалы 35−44 лет чаще называли главными критериями выбора подработки гибкий график (62% против 56% у зумеров) и быстрые выплаты (49% против 43% у зумеров).
Что касается зумеров 18−24 лет, то они чаще обращают внимание на возможность быстро начать подрабатывать без долгих собеседований (24% против 18% у миллениалов 35−44 лет), следует из материалов.
Опрос проводился среди более чем 6 тыс. россиян 18−45 лет, говорится в сообщении.