«Авито»: зумеры чаще миллениалов готовы жертвовать комфортом ради зарплаты

«Представители поколения Z в возрасте 18−24 лет чаще готовы выбрать менее комфортные условия ради более высокого дохода (38% против 30% у миллениалов 35−44 лет), в то время как миллениалы чаще отдают предпочтение более комфортным условиям, но с меньшим заработком (57%)», — говорится в сообщении.