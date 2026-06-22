Во Франции более 800 школ отменили занятия из-за аномальной жары

По словам министра, указанные образовательные учреждения будут закрыты или смогут принять только небольшое число учащихся. Он отметил, что ещё 1,8 тысячи учебных заведений объявили об изменении расписания, чтобы заканчивать занятия пораньше, до пика жары. Жеффре добавил, что все эти учреждения находятся в департаментах с красным уровнем погодной опасности.