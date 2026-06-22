Во Франции более 800 школ отменили занятия из-за аномальной жары

Власти Франции отменили занятия в более чем 800 начальных и средних школах вследствие аномальной жары в стране, сообщил министр национального образования республики Эдуар Жеффре.
Ранее французские метеорологи объявили о введении высочайшего (красного) уровня погодной опасности из-за зноя. Этот режим был введен в трети департаментов в европейской части республики. Ещё в 45 департаментах действует оранжевый уровень погодной опасности.
«Завтра 845 начальных и средних школ на территории Франции отменят занятия для учеников», — сказал Жеффре 21 июня в эфире телеканала France 3.
По словам министра, указанные образовательные учреждения будут закрыты или смогут принять только небольшое число учащихся. Он отметил, что ещё 1,8 тысячи учебных заведений объявили об изменении расписания, чтобы заканчивать занятия пораньше, до пика жары. Жеффре добавил, что все эти учреждения находятся в департаментах с красным уровнем погодной опасности.
Напомним, 21 июня жителям Франции запретили употреблять алкогольные напитки на ежегодных фестивалях музыки и других публичных мероприятиях вследствие аномальной жары. Также сообщалось, что, согласно оценкам группы экспертов World Weather Attribution, 2026 год может стать самым жарким в истории.