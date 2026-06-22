Более 50 кв. км тайги прочесали, но Усольцевы не найдены

Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в краткосрочный поход к скале Буратинка, оставив автомобиль возле начала тропы. Тревогу забила коллега Ирины, когда женщина не вышла на связь. Поиски, начавшиеся с опозданием, так и не дали никаких зацепок — следов, вещей или кострищ найдено не было. Единственной зацепкой остался сигнал смартфона Сергея Усольцева, зафиксированный вечером 28 сентября, но обследовать указанный район до конца не удалось из-за сложного рельефа и погодных условий.