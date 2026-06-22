Более 50 кв. км тайги прочесали, но Усольцевы не найдены

С 17 по 21 июня спасатели Зеленогорского поисково-спасательного отделения проводили дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых, пропавшей в Манско-Уярском округе Красноярского края в сентябре 2025 года. Как сообщает служба «Спасатель», за пять дней специалисты обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности в районе Кутурчинского Белогорья. Несмотря на все принятые меры, найти Сергея, Ирину и их пятилетнюю дочь Арину пока не удалось.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в краткосрочный поход к скале Буратинка, оставив автомобиль возле начала тропы. Тревогу забила коллега Ирины, когда женщина не вышла на связь. Поиски, начавшиеся с опозданием, так и не дали никаких зацепок — следов, вещей или кострищ найдено не было. Единственной зацепкой остался сигнал смартфона Сергея Усольцева, зафиксированный вечером 28 сентября, но обследовать указанный район до конца не удалось из-за сложного рельефа и погодных условий.
Следственный комитет рассматривает основной версией несчастный случай в труднодоступной горной местности. Ранее поисковики высказывали мнение, что шансы обнаружить семью минимальны — успех возможен лишь благодаря случайности.
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