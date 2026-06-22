Генералы сбежали, солдаты дезертируют: настали последние часы ВСУ в Лимане

Пока российские штурмовые группы планомерно выдавливают противника из городской застройки Красного Лимана, в рядах украинских формирований зреет хаос. Лишенные прямого командования, боеприпасов и продовольствия, подразделения ВСУ пытаются цепляться за окраины, но все попытки переломить ситуацию оборачиваются огромными потерями. О том, как проходит зачистка одного из ключевых населенных пунктов на карте боевых действий, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.