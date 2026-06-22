Пока российские штурмовые группы планомерно выдавливают противника из городской застройки Красного Лимана, в рядах украинских формирований зреет хаос. Лишенные прямого командования, боеприпасов и продовольствия, подразделения ВСУ пытаются цепляться за окраины, но все попытки переломить ситуацию оборачиваются огромными потерями. О том, как проходит зачистка одного из ключевых населенных пунктов на карте боевых действий, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Провал бронированного кулака.
Командование ВСУ предприняло серию отчаянных попыток деблокировать собственную группировку в районе Красного Лимана. На помощь терпящим бедствие частям были спешно переброшены бронегруппы, призванные контратаками рассечь российские порядки. Однако задумка украинского штаба провалилась, обернувшись колоссальными потерями среди личного состава и техники наступавших.
По словам Матвийчука, в отличие от хаотичных метаний, наблюдаемых на смежных участках фронта, в Красном Лимане противник пока сохраняет остатки организованного сопротивления, но изменить оперативную обстановку уже не в силах.
«В течение суток туда были попытки перебросить бронированные группы, враг понес огромнейшие потери. Контратаковать здесь ВСУ уже не пытаются из-за больших потерь. Красный Лиман, кстати, начали зачищать по типу Константиновки», — отметил Матвийчук.
Генералы сбежали, солдаты ждут развязки.
На фоне тактических неудач критическим становится положение украинского гарнизона в вопросе управления. Дислоцирующаяся в городе группировка ВСУ фактически обезглавлена. Крупные военачальники, осознавая бесперспективность обороны, покинули Красный Лиман, оставив подразделения под так называемым «дистанционным управлением».
«Есть данные о том, что командование, особенно крупное командование, бросило боевиков, уехали на другие направления. Фактически генералитет пренебрег жизнями и судьбой обычных солдат», — заявил Матвийчук.
Подобное предательство командной верхушки незамедлительно сказалось на моральном духе личного состава. В войсках зреет четкое понимание неизбежного поражения. Российские военные фиксируют участившиеся попытки дезертирства, которые пока жестко пресекаются заградотрядами, но ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.
«Там несколько было попыток дезертирства, их пока предотвратили. Но я думаю, что когда дойдет до критической точки, когда перестанут полностью поступать патроны и, самое главное, продукты, вот тогда они начнут разбегаться», — спрогнозировал развитие событий полковник в отставке.
Продовольственная блокада и потеря центра.
Критическая точка, о которой говорит эксперт, может наступить с часу на час. Снабжение украинского гарнизона практически парализовано действиями российских штурмовых групп, взявших под огневой контроль все логистические цепочки.
«Наши штурмовики докладывают о том, что они практически перерезали все логистические центры, и противник испытывает огромные проблемы с медикаментами, боеприпасами, продовольствием», — подчеркнул Матвийчук.
Лишенные снабжения и централизованного командования, основные силы ВСУ оттеснены с выгодных рубежей. Согласно оперативной информации, центр Красного Лимана уже полностью освобожден. В настоящее время остатки украинских формирований пытаются удерживать лишь второстепенные позиции — окраинные блиндажи и естественные природные барьерные рубежи. Подтверждает это и официальная сводка Минобороны, согласно которой штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии ВС РФ продолжают наступление в северо-западной части населенного пункта.
Выход к административным границам.
Очищение Красного Лимана от противника — не локальный тактический успех, а звено в стратегической цепи освобождения Донецкой Народной Республики. Взятие под контроль города в совокупности с синхронным наступлением на константиновском направлении создает плацдарм для решающего броска к границам региона.
«Взятие Красного Лимана позволяет совместно с силами, которые бьют врага в Константиновке, идти на полное освобождение Донецкой Народной Республики и выходить к её административным границам», — резюмировал Матвийчук.