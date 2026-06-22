Аракчи: ограничения на экспорт нефти Ирана сняты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на переговорах в Швейцарии были сняты ограничения на экспорт нефти.
«Неустанные усилия пакистанских и катарских посреднических сторон принесли значительный прогресс в прекращении войны в Ливане. Были отменены ограничения на экспорт нефти и нефтехимической продукции, снята блокада, разморожены некоторые активы и запущен масштабный план реконструкции и развития Ирана», — написал Аракчи на своей странице в соцсети X*.
Напомним, в июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии в воскресенье начались технические переговоры при участии Пакистана и Катара.
В МИД Катара заявили, что первый раунд переговоров США и Ирана завершён. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Ирана Исмаила Багаи, на переговорах с Соединёнными Штатами в Швейцарии достигнут прогресс, технические группы работают для подготовки меморандума о взаимопонимании.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.