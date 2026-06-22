В Биробиджане мошенники под видом замены домофона выманили у женщины 450 тысяч рублей

Вскоре ей пришло уведомление о незаконном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги». Следом позвонил второй мошенник — на этот раз он представился специалистом Центробанка. Лже-сотрудник заявил, что со счетов женщины якобы пытаются несанкционированно перевести деньги. Чтобы «сохранить» сбережения, он убедил её перевести всё на «безопасный счёт». В результате потерпевшая отправила аферистам 170 тысяч рублей из одного банка и 280 тысяч — из другого. Общая сумма ущерба составила 450 тысяч рублей.