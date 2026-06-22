В Биробиджане мошенники под видом замены домофона выманили у женщины 450 тысяч рублей

В Биробиджане телефонные аферисты придумали новую схему обмана. Под видом сотрудницы сервиса «Умный дом» они выманили у 43-летней женщины 450 тысяч рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области, потерпевшей позвонила неизвестная и сообщила, что в подъезде будут менять домофон. Для доступа к специальному приложению она попросила назвать четыре цифры из пришедшего СМС-сообщения. Женщина, ничего не подозревая, продиктовала код.
Вскоре ей пришло уведомление о незаконном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги». Следом позвонил второй мошенник — на этот раз он представился специалистом Центробанка. Лже-сотрудник заявил, что со счетов женщины якобы пытаются несанкционированно перевести деньги. Чтобы «сохранить» сбережения, он убедил её перевести всё на «безопасный счёт». В результате потерпевшая отправила аферистам 170 тысяч рублей из одного банка и 280 тысяч — из другого. Общая сумма ущерба составила 450 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские в очередной раз напоминают: никогда не называйте коды из СМС посторонним, кем бы они ни представлялись. Настоящие сотрудники банков и госучреждений не просят переводить деньги на «безопасные счета».
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