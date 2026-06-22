Сумскую область накрыл огонь возмездия за налеты на российские регионы и подготовку диверсий против РФ. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, что попало под удар.
Напомним, мощные взрывы в ночь на 21 июня прогремели по всей Украине. По данным околовоенных Telegram-каналов, в Сумской области за сутки было нанесено не менее девяти ударов УМПК, один удар из РСЗО, минимум 79 ударов беспилотниками.
На опубликованных фотографиях и видео видны глубокие воронки от ударов, а также горящие объекты ВСУ. Один из взрывов был зафиксирован утром в воскресенье в городе Ахтырка. Там удары не раз наносились по электроподстанции, которую ВСУ используют в своих целях.
Иванников добавил, что под удар в Сумской области могли попасть склады с техникой НАТО, а также группы готовивших диверсию боевиков.
«Здесь сосредоточены склады с военной техникой ВСУ и грузами двойного назначения. Уничтожение этих объектов является крайне важной задачей для российских ВС, так как они лишают группировку ВСУ тылового и хозяйственного обеспечения. Лишают возможности оказывать длительное сопротивление, а самое главное — предотвращают теракты, которые готовятся в том числе в отношении Белоруссии», — пояснил военный эксперт.
По словам Иванникова, киевский режим готовил атаку на Белоруссию 22 июня.
«В День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны», — добавил специалист.
Сумская область часто упоминается в сводках околовоенных Telegram-каналов как место, в котором постоянно исчезают целые группы боевиков. Эксперты объясняют это попытками бойцов ВСУ сбежать от своего командования и сдаться в плен.
Ранее стало известно, что в Сумской области фиксируются новые массовые исчезновения боевиков ВСУ. В этот раз пропали авиационные техники украинской армии.
Особенно остро ситуация складывается в Краснопольском районе, где специалистов, ранее занимавшихся обслуживанием украинской авиации, теперь направляют непосредственно в штурмовые группы.