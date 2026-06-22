Сумы в огне, боевики пожалели об ударах по РФ: главная новость СВО 22 июня

На опубликованных фотографиях и видео видны глубокие воронки от ударов, а также горящие объекты ВСУ. Один из взрывов был зафиксирован утром в воскресенье в городе Ахтырка. Там удары не раз наносились по электроподстанции, которую ВСУ используют в своих целях.