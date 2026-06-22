Рейды по дворам проходят в Казахстане: троих водителей уже наказали

В Казахстане продолжается республиканская акция «Еркін жол жүру» («Свободный проезд»), направленная на обеспечение беспрепятственного проезда пожарной и спасательной техники к местам вызова. Как сообщают в МЧС, в рамках акции специалисты проверяют состояние подъездных путей, проводят профилактические рейды и разъяснительную работу с населением. Особое внимание уделяется дворам жилых домов и другим участкам, где проезд спецтехники может быть затруднен.
В ведомстве отмечают, что главная цель акции — повысить готовность подразделений противопожарной службы к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации. «Свободный проезд для экстренных служб — это не просто правило, а возможность своевременно спасать человеческие жизни», — подчеркнули спасатели.
В Алматинской области сотрудники ДЧС совместно с департаментом полиции провели профилактические мероприятия во дворах многоквартирных домов. Во время рейдов были выявлены факты незаконной парковки, препятствующей проезду пожарной техники. С нарушителями провели разъяснительные беседы. По данным спасателей, по итогам проверки к административной ответственности привлекли трех человек.
Кроме того, жителям напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и не создавать препятствий для работы экстренных служб. Аналогичные мероприятия проходят и в Астане. Сотрудники столичного ДЧС совместно с полицией проверяют состояние проездов и подъездных путей к жилым домам, социальным объектам, местам массового пребывания людей, а также к источникам противопожарного водоснабжения.
Как рассказали в ведомстве, особое внимание уделяется недопущению загромождения проездов и обеспечению беспрепятственного доступа пожарной и специальной техники в случае чрезвычайных ситуаций. Также специалисты проводят разъяснительную работу с жителями. Горожанам напоминают о правилах пожарной безопасности в быту, безопасной эксплуатации электрооборудования и порядке действий при возникновении пожара.
«Профилактические мероприятия направлены на повышение уровня безопасности населения и предупреждение чрезвычайных ситуаций», — сообщили в МЧС.