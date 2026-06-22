Кладбище участников СВО появится на сопке с «шариком ПВО» во Владивостоке

На этом месте в 1885—1897 годах построили Уссурийскую мортирную батарею. Во время русско-японской войны 1904 года оттуда наблюдали за японской эскадрой, подошедшей к берегам города. После войны батарею разоружили, но в советские годы на её базе разместили зенитно-ракетные подразделения.