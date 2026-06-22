Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кладбище участников СВО появится на сопке с «шариком ПВО» во Владивостоке

Субсидия из бюджета Приморского края и средства Владивостокского округа покроют расходы на обустройство.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке на Монастырской сопке планируют обустроить кладбище для погибших участников СВО — работы должны завершить до 27 ноября этого года, потратив до 115 миллионов рублей. Об этом написало издание VLADIVOSTOK1.RU.

На участке площадью в несколько гектаров, где раньше располагалась Уссурийская мортирная батарея и стоял зенитно-ракетный комплекс с геодезическим куполом («шарик ПВО»), построят подпорную стену, разровняют грунт, разметят пешеходные тропы, установят освещение и организуют водоотведение.

Контракт на строительство планируют заключить в ближайшее время. Источники финансирования — субсидия из бюджета Приморского края и средства бюджета Владивостокского городского округа.

Власти города также установили срок в один год для демонтажа геодезического купола. Соответствующее распоряжение подписал глава Владивостока Константин Шестаков. Геокупол площадью около 500 квадратных метров включён в перечень самовольно установленных объектов. Юридический владелец объекта пока не установлен.

На этом месте в 1885—1897 годах построили Уссурийскую мортирную батарею. Во время русско-японской войны 1904 года оттуда наблюдали за японской эскадрой, подошедшей к берегам города. После войны батарею разоружили, но в советские годы на её базе разместили зенитно-ракетные подразделения.