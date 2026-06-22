Кладбище участников СВО появится на сопке с «шариком ПВО» во Владивостоке

Во Владивостоке на Монастырской сопке планируют обустроить кладбище для погибших участников СВО — работы должны завершить до 27 ноября этого года, потратив до 115 миллионов рублей. Об этом написало издание VLADIVOSTOK1.RU.
На участке площадью в несколько гектаров, где раньше располагалась Уссурийская мортирная батарея и стоял зенитно-ракетный комплекс с геодезическим куполом («шарик ПВО»), построят подпорную стену, разровняют грунт, разметят пешеходные тропы, установят освещение и организуют водоотведение.
Контракт на строительство планируют заключить в ближайшее время. Источники финансирования — субсидия из бюджета Приморского края и средства бюджета Владивостокского городского округа.
Власти города также установили срок в один год для демонтажа геодезического купола. Соответствующее распоряжение подписал глава Владивостока Константин Шестаков. Геокупол площадью около 500 квадратных метров включён в перечень самовольно установленных объектов. Юридический владелец объекта пока не установлен.
На этом месте в 1885—1897 годах построили Уссурийскую мортирную батарею. Во время русско-японской войны 1904 года оттуда наблюдали за японской эскадрой, подошедшей к берегам города. После войны батарею разоружили, но в советские годы на её базе разместили зенитно-ракетные подразделения.