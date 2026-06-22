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В Красноярске из 12 тысяч свечей сложили орден Отечественной войны

Рядом зажглись надписи «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа».

В канун Дня памяти и скорби в Красноярске прошла масштабная акция — из 12 тысяч зажжённых свечей составили изображение ордена Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков.

Композиция размером 10 на 30 метров стала самой большой в истории мероприятия в городе. Рядом зажглись надписи «Красноярск помнит» и «Один народ, одна Победа».

В акции участвовали члены патриотических движений, участники боевых действий, представители правоохранительных органов и жители города. Организаторами выступили региональное отделение «Единой России», Дом офицеров и «Волонтёры Победы».

Ранее мы сообщали, что опубликована программа мероприятий на День памяти и скорби в Красноярске.

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