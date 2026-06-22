В программу ОМС вошли 14 новых методов лечения: вот о чём речь

«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи», — сказал Баланин РИА Новости.