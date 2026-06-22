Рабочая неделя в Красноярске будет сухой и теплой

Наступившая рабочая неделя в Красноярске, по прогнозу синоптиков Гидрометцентра, будет теплой и, по большей части, сухой. Самым жарким днем станет пятница. Так сегодня, 22 июня, по данным Среднесибирского УГМС, температура будет держаться в районе +25…+27 градусов, облачность, возможен незначительный дождь, местами. В ночь на вторник столбик термометра не опустится ниже +12 градусов. Примерно такая же погода ожидается 23 и 24 июня, только температура начнет постепенно подниматься и солнца будет больше. К пятнице днем столбик термометра достигнет отметки в +32 градуса. В четверг возможны дожди с грозами. Напомним, в Красноярском крае из-за сухих гроз и в целом жаркой погоды, введен режим ЧС в лесах.