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В Хабаровском крае пенсионерке выплатят 30 тысяч после нападения стаи собак

У пострадавшей осталась рана, она испытывала физическую боль, испуг и стресс.

В Хабаровском крае пенсионерка добилась компенсации после нападения безнадзорных собак. Бикинский городской суд частично удовлетворил её иск к администрации Бикинского муниципального округа, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Суд установил, что на женщину напали собаки, повалили её на землю, а одна из них укусила пенсионерку за голову. После этого у пострадавшей осталась рана, она испытывала физическую боль, испуг и стресс.

Женщина просила взыскать с администрации 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд пришёл к выводу, что само нападение говорит о недостаточных мерах по отлову безнадзорных животных.

В итоге иск удовлетворили частично. С администрации Бикинского муниципального округа в пользу пенсионерки взыскали 30 тысяч рублей.

Апелляция оставила решение без изменения. Оно уже вступило в законную силу.