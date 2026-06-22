Киев и Одесса горят после ударов по Крыму: ответ поразил ВСУ и НАТО

В ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали Керченский полуостров, нанеся удары по гражданским объектам и паромной переправе. В результате атаки погибли пять человек, около тридцати получили ранения. Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены. Россия ответила незамедлительно — удары по объектам ВСУ прогремели по всей Украине.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда летели дроны и какой последовал ответ.
Что произошло: детали атаки.
По данным Минобороны РФ, в ночт на 21 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 239 украинских БПЛА.
Дроны сбили над Астраханской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ.
В результате атаки на Керченский полуостров погибли четыре человека, ещё 28 пострадали. Кроме того, при налёте на паром «Панагия» погиб один человек и ещё один ранен. Всего в больницы Крыма госпитализированы 14 пострадавших.
Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановили. Водителям большегрузного транспорта рекомендовали использовать альтернативный сухопутный маршрут.
Также стало известно, что 21 и 22 июня поезда, следующие в Крым и из Крыма, будут отправляться и прибывать на станцию Керчь-Южная. Для пассажиров организуют автобусные перевозки между Керчью и другими городами полуострова.
Маршруты дронов: откуда летели беспилотники.
«Беспилотники в сторону Керченского полуострова шли с моря. Вероятнее всего, их запустили из Херсонской или Запорожской областей, это ближе, чем Одесская область. Они летели через Черное море, но их маршрут также мог пролегать и через Азовское море», — пояснил эксперт.
Украинские дроны пытались обойти российские системы ПВО, используя морские маршруты. Но, как показывает практика, даже это не помогает.
Ответ России: удары по всей Украине.
Киевский режим получит соответствующий ответ за ночную атаку на Крым, где погибли люди. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ждёт ВСУ.
«Сейчас там ночное время короткое, поэтому ВСУ пытаются использовать его по полной. Но наши военные сбивают дроны ещё по дороге на Крым, работают дроны-перехватчики. Главная нацеленность у них остаётся — бить по гражданским объектам. Российские военные продолжат систематические удары по ВСУ, усилено дроновое противодействие. Видно, что у ВСУ перестало получаться бить так, как они хотели», — пояснил военный эксперт.
Ответ не заставил себя ждать. В нескольких регионах Украины после атаки на Крым прогремели взрывы. В том числе под удар попали объекты ВСУ в Киеве. Околовоенные Telegram-каналы уточнили, что работали реактивные БПЛА.
Удар по Одессе: наёмники и подготовка к агрессии.
На фоне попыток ВСУ атаковать Крым в ночь на 21 июня ответные удары прогремели по всей Украине. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара в Одесской области.
По данным околовоенных Telegram-каналов, после серии прилётов в Одесской области начались аварийные отключения света.
Иванников отметил, что удары по военным объектам в Одессе наносились по двум причинам.
«В Одесской области удары наносились по местам дислокации иностранных наемников и спецгрупп Главного управления разведки МО Украины. Сдерживающие удары для ВСУ крайне болезненны, Россия делает все возможное, чтобы этой агрессии не случилось. Также это является ответом на участившиеся удары по Крыму. Полуостров пытаются блокировать. Эту тактику главкому ВСУ Сырскому подсказали специалисты НАТО», — пояснил специалист.
Военный эксперт подчеркнул, что удары по Одессе были нанесены для того, чтобы пресечь последующие атаки на Крым и другие регионы РФ.
Хроника ответных ударов.
В ночь на 21 июня и утром того же дня российские военные нанесли серию ударов по объектам ВСУ. Примерно в час ночи взрыв прогремел в Житомирской области — там работал «Кинжал». В районе двух часов ночи «Герани» и «Герберы» атаковали Измаил и Катлабуг в Одесской области. Спустя полчаса удары повторились по Килии и Измаилу.
Около трёх часов ночи авиабомбы поразили цели в Харьковской области, а «Герань» отработала по Ровенской области. Почти в четыре утра «Кинжал» нанёс удар по Староконстантинову в Хмельницкой области.
С четырёх до шести утра серия ударов УМПК накрыла Днепропетровскую, Запорожскую области и Донбасс.
В районе шести утра «Торнадо-С» отработал по Сумам. После этого две «Герани» атаковали Ахтырку в Сумской области.
Расплата неизбежна.
Киев попытался нанести удар по Керченскому полуострову, но потерпел неудачу. Россия ответила жёстко. Удары по объектам ВСУ прогремели по всей Украине — от Житомирской до Сумской области.
Одесса, Измаил, Староконстантинов, Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Сумы — эти города содрогнулись от взрывов. Российские военные продолжают системную работу по уничтожению военной инфраструктуры Украины. И каждый новый удар — это приближение победы.