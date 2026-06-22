Киев и Одесса горят после ударов по Крыму: ответ поразил ВСУ и НАТО

«Сейчас там ночное время короткое, поэтому ВСУ пытаются использовать его по полной. Но наши военные сбивают дроны ещё по дороге на Крым, работают дроны-перехватчики. Главная нацеленность у них остаётся — бить по гражданским объектам. Российские военные продолжат систематические удары по ВСУ, усилено дроновое противодействие. Видно, что у ВСУ перестало получаться бить так, как они хотели», — пояснил военный эксперт.