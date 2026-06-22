Во Владивостоке в День памяти и скорби прошла акция «Свеча памяти»

Акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, состоялась утром во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни жителей Приморья собрались перед мемориалом «Боевая слава Тихоокеанского флота» почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Открыл акцию пушечный выстрел, затем с речами выступили губернатор Приморья Олег Кожемяко и митрополит Приморский и Владивостокский Павел.
После минуты молчания все желающие возложили цветы к Вечному огню. Среди присутствующих на акции, помимо местных жителей, военнослужащих и служащих силовых структур, было несколько десятков граждан КНР.
День памяти и скорби — 22 июня, день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В 2026 году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.