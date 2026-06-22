Участие КНДР в освобождении Курской области войдет в российские учебники истории

Первые издания единого учебника по истории для 11-го класса поступили в школы в 2023/24 учебном году. В 2024/25 учебном году новые учебники получили десятиклассники. Материалы для 5-, 6- и 7-х классов появились в школах в этом учебном году. С 1 сентября 2026 года в школы добавят книги по истории для 8−9-х классов. Для уже вышедших учебников напечатают обновленные тиражи — предыдущие версии получили множество замечаний и уточнений от практикующих школьных учителей, признавали в РВИО.