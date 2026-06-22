Садовод Туманов оценил опасность винограда «шайн-мускат» из-за химикатов

«Думаю, к сорту здесь никакой привязки быть не может. Виноград — это культура, которая достаточно много обрабатывается: и фунгицидами, и инсектицидами, иногда и акарицидами, препаратами против слизней и улиток. Этого просто большинство людей не знает и не догадывается. В принципе, какая разница, какой сорт? Существуют сорта более устойчивые к болезням и вредителям, а есть менее устойчивые. Я могу предположить, что “Шайн-мускат”, допустим, является старым и менее устойчивым сортом, который требует большего внимания со стороны людей, защищающих растения. Но это единственная возможная привязка. На вид определить превышение химикатов невозможно», — сказал Туманов.