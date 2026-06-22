Садовод Туманов оценил опасность винограда «шайн-мускат» из-за химикатов

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов оценил опасность винограда «шайн-мускат» из-за химикатов.
Как сообщалось, в некоторых странах запретили продажу популярного сорта винограда из-за превышения допустимого уровня химикатов, которыми обрабатывается продукт. В России официального запрета на продажу этого сорта нет.
Туманов в эксклюзивном комментарии aif.ru отметил, что связывать потенциальную токсичность ягод с конкретным сортом научно некорректно, а проблема кроется в недобросовестности производителей, а не в биологических особенностях гибрида.
«Думаю, к сорту здесь никакой привязки быть не может. Виноград — это культура, которая достаточно много обрабатывается: и фунгицидами, и инсектицидами, иногда и акарицидами, препаратами против слизней и улиток. Этого просто большинство людей не знает и не догадывается. В принципе, какая разница, какой сорт? Существуют сорта более устойчивые к болезням и вредителям, а есть менее устойчивые. Я могу предположить, что “Шайн-мускат”, допустим, является старым и менее устойчивым сортом, который требует большего внимания со стороны людей, защищающих растения. Но это единственная возможная привязка. На вид определить превышение химикатов невозможно», — сказал Туманов.
Он подчеркнул кардинальное различие между типами винограда по их природной стойкости. В качестве примера он привел два вида: Vitis vinifera (европейский винный виноград, из которого делают вино французы и итальянцы) и Vitis labrusca (американский виноград, известный как «Изабелла»).
«“Лабруска” настолько неприхотлива, что часто вообще не требует обработок, в отличие от капризной “Виниферы”», — подытожил Туманов.
Виноград «шайн-мускат» впервые появился в Японии. Впоследствии саженцы этого сорта были перевезены в Китай и Южную Корею, где его начали культивировать в промышленных объемах. В октябре 2024 года в Таиланде, после проведения лабораторных исследований отдельных партий, были обнаружены вещества, вызвавшие беспокойство у специалистов.
Важно отметить, что речь идет не о полном запрете этого сорта, а о проблемах с качеством отдельных партий, произведенных конкретными компаниями.