Алексей Текслер: «Великая Отечественная война затронула каждую семью»

85 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война — испытание, которое затронуло каждую семью. Сегодня, в День памяти и скорби, южноуральцы вспоминают тех, кто героически ковал Победу на фронте и в тылу. И склоняют голову перед теми, кто отдал свои жизни, защищая Отечество от фашистов.
«Память о тех событиях учит нас быть сплоченными перед лицом угроз, беречь единство народа и гордиться своей историей. Мужество и самоотверженность поколения победителей стали высочайшим образцом для новых героев — наших бойцов, которые сегодня сражаются с поднявшим голову нацизмом в зоне специальной военной операции», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Он добавил, что подвиг защитников Родины всегда будет жить в сердцах людей.
Утром 22 июня 1941-го в Челябинской области шла размеренная жизнь. И сообщение о нападении фашистской Германии прозвучало как гром среди ясного неба. На производствах, в учреждениях, на площадях начались митинги: каждый слушал руководителя и брал на себя определенные обязательства. Подробнее об этом периоде мы рассказываем в новом цикле материалов.