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Алексей Текслер: «Великая Отечественная война затронула каждую семью»

22 июня — одна из самых скорбных дат в истории России.

Источник: 1obl.ru

85 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война — испытание, которое затронуло каждую семью. Сегодня, в День памяти и скорби, южноуральцы вспоминают тех, кто героически ковал Победу на фронте и в тылу. И склоняют голову перед теми, кто отдал свои жизни, защищая Отечество от фашистов.

«Память о тех событиях учит нас быть сплоченными перед лицом угроз, беречь единство народа и гордиться своей историей. Мужество и самоотверженность поколения победителей стали высочайшим образцом для новых героев — наших бойцов, которые сегодня сражаются с поднявшим голову нацизмом в зоне специальной военной операции», — подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он добавил, что подвиг защитников Родины всегда будет жить в сердцах людей.

Утром 22 июня 1941-го в Челябинской области шла размеренная жизнь. И сообщение о нападении фашистской Германии прозвучало как гром среди ясного неба. На производствах, в учреждениях, на площадях начались митинги: каждый слушал руководителя и брал на себя определенные обязательства. Подробнее об этом периоде мы рассказываем в новом цикле материалов.