Алексей Текслер: «Великая Отечественная война затронула каждую семью»

85 лет назад 22 июня началась Великая Отечественная война — испытание, которое затронуло каждую семью. Сегодня, в День памяти и скорби, южноуральцы вспоминают тех, кто героически ковал Победу на фронте и в тылу. И склоняют голову перед теми, кто отдал свои жизни, защищая Отечество от фашистов.