В Красноярском крае официально учрежден новый региональный праздник — День многодетной семьи

Инициатива учреждения отдельного праздничного дня была впервые озвучена губернатором около года назад на Красноярском демографическом форуме. Тогда предложение получило широкую поддержку как со стороны общественных организаций, так и специалистов в сфере социальной политики. Уже в 2025 году в крае состоялось первое неформальное празднование Дня многодетной семьи — 21 декабря. Мероприятие, по оценкам региональных властей, показало высокий интерес жителей и востребованность самой идеи.