КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае официально учрежден новый региональный праздник — День многодетной семьи, который будет отмечаться ежегодно в третью субботу декабря. Соответствующий указ подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
По словам главы региона, в Красноярском крае сегодня проживает более 51 тысячи многодетных семей, и их поддержка рассматривается как один из ключевых приоритетов социальной политики.
Инициатива учреждения отдельного праздничного дня была впервые озвучена губернатором около года назад на Красноярском демографическом форуме. Тогда предложение получило широкую поддержку как со стороны общественных организаций, так и специалистов в сфере социальной политики. Уже в 2025 году в крае состоялось первое неформальное празднование Дня многодетной семьи — 21 декабря. Мероприятие, по оценкам региональных властей, показало высокий интерес жителей и востребованность самой идеи.
Министр социальной политики края Ирина Пастухова отметила, что поддержка многодетных семей не должна ограничиваться исключительно выплатами и льготами. По ее словам, важна комплексная среда, в которой семья чувствует уважение и поддержку со стороны государства и общества. Она подчеркнула, что учреждение праздника — это форма общественного признания родительского труда.
В более широком контексте подобные инициативы вписываются в общероссийский тренд на усиление демографической политики, развитие института семьи и поддержку рождаемости через сочетание финансовых, инфраструктурных и символических мер.
Закрепление Дня многодетной семьи указом губернатора делает его официальной ежегодной датой региона. Ожидается, что праздник будет включать торжественные мероприятия на уровне муниципалитетов, чествование многодетных родителей и семей; тематические социальные акции и культурные события, посвященные семейным ценностям.
Красноярский край — один из крупнейших регионов России, и вопросы демографии здесь имеют стратегическое значение. Введение отдельного праздника рассматривается как часть долгосрочной политики по формированию позитивного образа многодетной семьи, снижению социальной стигматизации и повышению престижности родительства.