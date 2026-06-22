Транспортировку ресурсов по нефтепроводу ПО «Азнефть» приостановили: следы загрязнения нашли в Каспийском море

Подобные инциденты ранее фиксировали в Анапе. Жительница Рязани, по ее утверждению, не смогла отдохнуть из-за разлива нефти. Она планировала отправиться в отпуск в Анапу. Женщина смогла вернуть через суд 116 тысяч рублей после отмены путешествия. Она купила путевку в санаторий «Старинная Анапа» в ноябре 2024 года. В декабре из-за крушения танкеров в Керченском проливе произошел разлив, в Анапе в связи с этим ввели режим ЧС. В январе 2025 года жительница Рязани попросила санаторий вернуть деньги. Однако никаких шагов организация не предприняла, поэтому женщина пошла в суд.