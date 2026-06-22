На Семафорной в Красноярске вновь ограничили движение из-за ремонта коллектора

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня, 22 июня, на улице Семафорной вновь ввели ограничения движения транспорта.
Они будут действовать до 3 июля и связаны с завершающим этапом ремонта канализационного коллектора под Мичуринским мостом.
На время ремонта сквозное движение организовано по двум полосам со стороны улицы Корнетова.
Напомним, коммунальщики уже смонтировали последний фрагмент второго участка нового коллектора. Сейчас ведутся работы по подсыпке и уплотнению грунта, а также подготовка к соединению новых труб с действующей системой.