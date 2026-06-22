Харьков и Сумы содрогнулись от ударов за РФ: Зеленский пожалел об угрозах

Мощные взрывы сотрясли Харьковскую область в ответ на атаки российских регионов, в том числе Крыма, где погибли люди. По всему украинскому региону тлеют вражеские военные объекты.
Такая же ситуация сложилась и в Сумской области. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, что стало целью удара.
Взрывы в Харькове.
Мощные взрывы в ночь на 21 июня прогремели по всей Украине. Под удар попали объекты ВСУ в Одесской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областях.
По данным околовоенных Telegram-каналов, в Харьковской области за сутки было нанесено не менее 10 ударов УМПК и минимум 62 удара беспилотниками. После этого появились сообщения о том, что в Харькове начались перебои с электроснабжением.
На появившихся в сети фото зафиксированы мощные пожары на объектах ВСУ и поднимающиеся по всей области столбы дыма.
Склады с техникой и логистика ВСУ уничтожены.
«В Харьковской области пылают складские помещения с военной техникой. Уничтожению подверглись различные тыловые объекты ВСУ, в том числе связанные с логистикой. Там находились транспортные средства, платформы, дальномеры для перевозки тяжелой военной и специальной техники. На Украине уже началась истерика по поводу уничтожения всего подвижного состава, как железнодорожного, так и автомобильного. Эти удары для киевского режима очень чувствительные», — пояснил военный эксперт.
Без техники и транспорта ВСУ не могут перебрасывать резервы, подвозить боеприпасы и эвакуировать раненых. Это парализует всю военную машину Украины.
Не случайно в Киеве уже началась паника. Каждый новый удар по логистике приближает тот момент, когда украинская армия останется без средств к существованию.
Сумская область: огонь возмездия и предотвращение диверсий.
Сумскую область накрыл огонь возмездия за налёты на российские регионы и подготовку диверсий против РФ.
Напомним, в Сумской области за сутки было нанесено не менее девяти ударов УМПК, один удар из РСЗО, минимум 79 ударов беспилотниками. На опубликованных фотографиях и видео видны глубокие воронки от ударов, а также горящие объекты ВСУ.
Один из взрывов был зафиксирован утром в воскресенье в городе Ахтырка. Там удары не раз наносились по электроподстанции, которую ВСУ используют в своих целях.
Иванников добавил, что под удар в Сумской области могли попасть склады с техникой НАТО, а также группы готовивших диверсию боевиков.
«Здесь сосредоточены склады с военной техникой ВСУ и грузами двойного назначения. Уничтожение этих объектов является крайне важной задачей для российских ВС, так как они лишают группировку ВСУ тылового и хозяйственного обеспечения. Лишают возможности оказывать длительное сопротивление, а самое главное — предотвращают теракты, которые готовятся в том числе в отношении Белоруссии», — пояснил военный экспер.
Подготовка диверсии против Белоруссии сорвана.
По словам Иванникова, киевский режим готовил атаку на Белоруссию 22 июня.
«В День памяти и скорби, в день начала Великой Отечественной войны», — добавил специалист.
Украина хотела нанести удар по братской Белоруссии в памятную дату. Но российские удары сорвали эти планы. Склады с техникой и грузами уничтожены, диверсионные группы выведены из строя. Провокация не состоялась.
Россия ответила на атаки Крыма и других регионов мощными ударами по объектам ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Уничтожены склады с военной техникой, логистические центры, транспортные средства, электроподстанции. Сорваны планы по подготовке диверсий против Белоруссии. Киевский режим получил болезненный удар, который ещё долго будет аукаться.
Каждая попытка Украины атаковать российские регионы будет получать жёсткий ответ. Это аксиома. И она не изменится, пока киевский режим не поймёт: террор не остаётся безнаказанным. Харьковская и Сумская области горят. И будут гореть до тех пор, пока Украина не прекратит свои преступные действия.