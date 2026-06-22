У НЦ «Россия» в Красноярске можно будет зажечь свечу памяти

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 июня у Национального центра «Россия» в Красноярском крае можно будет зажечь свечу памяти в День памяти и скорби.
В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Акция станет частью общероссийского дня памяти о погибших, фронтовиках, тружениках тыла и всех, кто прошел через годы войны.
В 12:15 по московскому времени по всей стране пройдет минута молчания. Жителей Красноярска приглашают присоединиться к ней и почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны.