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У НЦ «Россия» в Красноярске можно будет зажечь свечу памяти

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 июня у Национального центра «Россия» в Красноярском крае можно будет зажечь свечу памяти в День памяти и скорби.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 22 июня у Национального центра «Россия» в Красноярском крае можно будет зажечь свечу памяти в День памяти и скорби.

В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Акция станет частью общероссийского дня памяти о погибших, фронтовиках, тружениках тыла и всех, кто прошел через годы войны.

В 12:15 по московскому времени по всей стране пройдет минута молчания. Жителей Красноярска приглашают присоединиться к ней и почтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость страны.