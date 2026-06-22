В Москве более 3,5 тысяч человек приняли участие в акции «Свеча памяти»

«Каждый год у стен главного военно-исторического музея страны зажигаются 1418 свечей в память о войне, которая унесла жизни миллионов наших соотечественников. Эта трагедия коснулась каждой семьи, и наш общий долг — сохранить правду о роли нашей страны в спасении мира от нацизма, о колоссальной цене, которая была за это заплачена», — сказал генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.