В Солнечном округе Хабаровского края пьяный водитель без прав попался полиции

Проверка показала: в 2025 и 2026 годах этот гражданин уже дважды задерживался за пьяное вождение, а также был участником ДТП, с места которого скрылся. Общий срок лишения водительских прав составил четыре года. Теперь отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Автомобиль помещён на специализированную стоянку. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.