В Солнечном округе Хабаровского края пьяный водитель без прав попался полиции

В Солнечном округе Хабаровского края полицейские возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя посёлка Горный. Мужчину поймали пьяным за рулём уже в третий раз. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, ночью сотрудники дорожно-патрульной службы остановили легковой автомобиль. За рулём находился местный житель с явными признаками опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Водитель пояснил, что распивал спиртное в гараже, после чего решил прокатиться к местной достопримечательности — горному водопаду.
Проверка показала: в 2025 и 2026 годах этот гражданин уже дважды задерживался за пьяное вождение, а также был участником ДТП, с места которого скрылся. Общий срок лишения водительских прав составил четыре года. Теперь отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы. Автомобиль помещён на специализированную стоянку. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
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