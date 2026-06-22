России появится ГОСТ для писателей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу стандарт для профессии «писатель», он будет действовать до 1 сентября 2032 года.
Документ позволит авторам официально оформлять трудовые отношения, защищать авторские права и претендовать на меры социальной поддержки. Для получения статуса писателя потребуется знание истории и культуры России, а также основных направлений отечественной и зарубежной литературы. Гост вводится по предложению Минцифры России.
Об этом сообщил ТГ-канал «Политика и общество».
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