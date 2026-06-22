Тень Красной Собаки. Кто сделал Румынию орудием Гитлера

Всего, согласно выводам Международной комиссии по изучению Холокоста в Румынии, только в Транснистрии погибли не менее 300 тыс. евреев. С учетом цыганского и славянского населения, по разным оценкам, от рук оккупантов погибло порядка 400 тыс. мирных граждан. Антонеску заявлял: «Мы должны выжать из этой территории все, что возможно, и сделать ее румынской. Всякая иная национальность должна чувствовать себя здесь чужой и подчиненной». Русский и украинский языки и культуру запретили, школы перевели на румынский, а священников, отказавшихся переходить под юрисдикцию церковных структур Бухареста, убивали.