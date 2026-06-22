Тень Красной Собаки. Кто сделал Румынию орудием Гитлера

После Первой мировой войны Румыния праздновала триумф: Версальская система дала ей то, о чем она не смела и мечтать, — на политической карте Европы появилась «Великая Румыния». Трансильвания, Буковина и Бессарабия, ранее входившие в состав Австро-Венгрии и Российской империи, стали частью королевства.
Однако за внешним блеском оставалась аграрная периферия Европы с нищенствующими крестьянами, коррумпированными элитами и политическим хаосом. Когда по Европе прокатилась волна нацизма, Бухарест оказался к ней особенно восприимчив.
В этой обстановке родилась «Железная гвардия»: детище Корнелиу Зеля Кодряну было смесью православного мистицизма, крестьянского аграрного радикализма, культа героической смерти и этнического национализма. «Легионеры» в зеленых рубашках ходили колоннами, распевая религиозные гимны, устраивали погромы и жестоко расправлялись с политическими оппонентами, не щадя целые семьи. Движение привлекало и бедных крестьян, и обманутых интеллигентов, и уголовников, искавших оправдание своей жажде насилия.
Амбициозный и беспринципный монарх Кароль II пытался лавировать. Он установил личную диктатуру, запретил все партии, включая «Гвардию», и приказал тайно казнить Кодряну. Но лишь загнал общественную болезнь поглубже. Когда началась мировая война, иллюзия прочности «Великой Румынии» начала стремительно рассыпаться.
Время унижения.
Лето 1940 года стало для Румынии временем национального унижения. 26 июня, после предъявления ультиматума, СССР без единого выстрела вернул Бессарабию и Северную Буковину, которые Бухарест вот уже 22 года считал «исконно румынскими». За этим последовал Второй Венский арбитраж: Румынию заставили передать Венгрии Северную Трансильванию. В сентябре Болгария по Крайовскому договору вернула себе Южную Добруджу.
Буквально за два месяца страна потеряла 38% территории и 33% населения. Для политических элит и военных кругов поиск виновных не требовался: виноваты все вокруг — и СССР, и Венгрия, и предатель-король. Последний бежал из страны, и власть оказалась в руках человека, давшего обещание вернуть былое величие любой ценой, — Иона Антонеску.
Портрет диктатора.
Невысокий, рыжеволосый генерал многим казался фигурой, выкованной из стали и шовинизма. Крестьяне Галаца дали ему прозвище Красная Собака после того, как он приказал артиллерии стрелять по толпе протестующих селян, убив 26 человек.
Антонеску получил блестящее образование, стажировался во Франции, был военным атташе в Лондоне и Брюсселе, принял самое деятельное участие в уничтожении Венгерской Советской республики в 1919 году. Французский маршал Филипп Петен, знавший его в 1920-е, дал ему такую характеристику: «чрезвычайно гордый человек, шовинист и ксенофоб». Именно гордыня, помноженная на обиду за унижение 1940 года, превратила Антонеску в идеального союзника Гитлера.
Придя к власти, он провозгласил себя «кондукэтором» — аналогом фюрера или дуче, отменил конституцию 1938 года и распустил парламент. Королю Михаю I, унаследовавшему трон после бегства отца, оставалось «научиться улыбаться тем, кого должен ненавидеть».
Чтобы легитимизировать и укрепить свой режим, Антонеску заключил союз с «Железной гвардией», поспешившей развернуть террор. Однако он не был фанатиком и презирал хаос, мистический экстаз и агрессивную недисциплинированность «легионеров». В январе 1941 года, когда «Гвардия» попыталась устроить переворот, Антонеску при поддержке армии и с молчаливого согласия Гитлера раздавил мятеж, оставив лишь лояльную часть «Гвардии».
Кондукэтор упразднил гражданские права и свободы и открыто поддерживал антисемитские и ультранационалистические настроения. 23 ноября 1940 года он подписал акт присоединения Румынии к Тройственному пакту, заявив при этом об «органической и естественной связи» между «легионерами», НСДАП и итальянскими фашистами.
Особые отношения.
Отношения между двумя диктаторами были построены на взаимной выгоде и странном уважении. Гитлер видел в Антонеску единственного надежного партнера на Балканах — человека, которому можно доверить охрану нефтяных месторождений Плоешти, жизненно важной артерии для немецкой военной машины. И нефть стала козырем, давшим Бухаресту определенную свободу рук. Антонеску же преклонялся перед Гитлером, но не как бессловесный вассал, — кондукэтор настаивал на статусе «равноправного партнера», требовал, чтобы румынские войска действовали на отдельном участке и под своим командованием. Гитлер делал исключение для «маршала Антонеску», называя его настоящим солдатом.
Доказательством особого статуса Румынии стало то, что Антонеску знал о планах нападения на СССР — еще в январе 1941 года. Позже в разговоре с главой МИД Михаем Антонеску он проговорился, что «обязательства перед Германией требуют участия Румынии в кампании против СССР». Но это было не давление, а вежливое и взаимоприятное предложение.
«Крестовый поход».
Нападение на СССР Ион Антонеску объявил «крестовым походом» и «священной миссией» по освобождению «потерянных земель». «Мы будем драться, пока не прогоним врага за Днепр и не вернем наши древние границы, где никогда не ступала нога московита», — вещал он, подразумевая не только Бессарабию, но и земли вплоть до Южного Буга. В армии был распространен циркуляр № 1500/А, предписывавший каждые 15 дней составлять списки отличившихся солдат для наделения землей на оккупированных территориях.
Пожалуй, главным испытанием для румынской армии стала осада Одессы. В течение 73 дней на штурм «жемчужины у моря» бросили 12 дивизий и 5 бригад первоначальной численностью порядка 160 тыс. человек.
По румынским данным, совокупные потери штурмующих составили 17 729 убитыми, 63 345 ранеными и 11 471 пропавшим без вести — итого 92 545 человек. Одесса пала 16 октября 1941 года. Гитлер, усмехаясь, подарил Антонеску территорию между Южным Бугом и Днестром. Кондукэтор назвал ее Транснистрией и объявил «исконно румынской землей». На оккупированной территории начался масштабный геноцид.
Оккупация.
На следующий день после падения Одессы румынские войска начали массовые казни ее жителей. Чудовищным символом румынского оккупационного режима стали лагеря смерти Богдановка и Доманевка в Николаевской области. С 21 декабря 1941 по 15 февраля 1942 года в одну только Богдановку согнали 44 тыс. евреев из Одессы и окрестностей. За одну зиму там погибли 52 тыс. советских граждан.
Всего, согласно выводам Международной комиссии по изучению Холокоста в Румынии, только в Транснистрии погибли не менее 300 тыс. евреев. С учетом цыганского и славянского населения, по разным оценкам, от рук оккупантов погибло порядка 400 тыс. мирных граждан. Антонеску заявлял: «Мы должны выжать из этой территории все, что возможно, и сделать ее румынской. Всякая иная национальность должна чувствовать себя здесь чужой и подчиненной». Русский и украинский языки и культуру запретили, школы перевели на румынский, а священников, отказавшихся переходить под юрисдикцию церковных структур Бухареста, убивали.
Одновременно шел тотальный грабеж «исконных румынских территорий». Забирали все: от картин Репина, украсивших особняк Антонеску, до унитазов и телефонного кабеля. На пике великорумынского шовинизма из Одессы вывезли 108 трамвайных вагонов и 45 км рельсов.
Крах на Волге.
Но вскоре охватившая окружение кондукэтора эйфория подостыла. Гитлер использовал румынские войска как «пушечное мясо» под Сталинградом — румынская 3-я армия держала позиции северо-западнее города, прикрывая коммуникации 6-й армии Паулюса. 19 ноября 1942 года в ходе операции «Уран» советские войска обрушились на ее позиции и буквально смели румынские дивизии танковыми корпусами. Пока немецкие части еще отбивались в Сталинграде, румынская 3-я армия фактически перестала существовать.
По разным подсчетам, в войне против СССР румынские вооруженные силы потеряли от 71 585 до 160 тыс. убитыми, 243 625 ранеными и до 309 тыс. пропавшими без вести. В советском плену оказались 187 367 румын, из которых умерло 54 612. С учетом потерь после перехода Румынии на сторону антигитлеровской коалиции в августе 1944-го, ее общие потери достигают порядка 800 тыс. военных и гражданских при довоенном населении около 13,5 млн.
23 августа 1944 года, когда Красная армия уже входила на территорию Румынии, король Михай I организовал переворот. Антонеску арестовали прямо во дворце и передали советскому командованию. После он был возвращен в Румынию, где 17 мая 1946 года предстал перед трибуналом. Его признали виновным в сотнях тысяч смертей, подрыве экономики и сотрудничестве с нацистами. 1 июня 1946 года вместе с группой приближенных он был расстрелян.
Две трактовки.
Сегодня между румынской и российской трактовками событий 1941−1944 годов есть ряд противоречий. Отечественная традиция трактует их однозначно: Румыния — агрессор, оккупация — геноцид. Антонеску — палач и военный преступник, ответственный за смерти сотни тысяч соотечественников, а «Транснистрия» — организованное зверство, санкционированное диктатором лично.
Современная румынская традиция расколота. Власти проделали значительную работу по осмыслению прошлого. В 2009 году президент Траян Бэсеску на открытии Мемориала жертв Холокоста в Бухаресте сказал: «Признать геноцид периода Второй мировой войны и почтить память 400 тыс. евреев и цыган, погибших в этот период, было долгом Румынии».
Однако среди заметной части румынского общества активно продвигаются ревизионистские концепции: участие Румынии на стороне рейха часто трактуется как справедливая война за возвращение «исторических территорий». При этом антикоммунистические взгляды традиционно сочетаются с откровенно русофобскими.
Для значительной части румын Антонеску остается «реформатором» и борцом с большевизмом. В 1990-е и 2000-е его пытались реабилитировать, но процесс остановили под давлением международного сообщества и ЕС. Тем не менее именно события Второй мировой и их трактовка неизбежно всплывают при обсуждении вопросов, связанных как с отношениями Румынии и Молдавии, так и политической ситуацией в последней.