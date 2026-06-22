С 22 июня стоимость ОСАГО в Новосибирской области снизилась

В Банке России пояснили, что пересмотр коэффициентов стал возможен после того, как региональные власти усилили борьбу с мошенничеством и недобросовестными действиями в сфере ОСАГО. По данным регулятора, за четыре месяца 2026 года правоохранительные органы Новосибирской области возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел.