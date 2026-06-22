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С 22 июня стоимость ОСАГО в Новосибирской области снизилась

В Новосибирской области с 22 июня вступили в силу новые значения территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса ОСАГО. Как сообщили в пресс-службе Банка России, показатель пересмотрен в сторону понижения для всех городов и населённых пунктов региона.

Источник: Сиб.фм

Для Новосибирска коэффициент уменьшился с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,7. В остальных городах и населённых пунктах области показатель снизился с 2 до 1,5.

В Банке России пояснили, что пересмотр коэффициентов стал возможен после того, как региональные власти усилили борьбу с мошенничеством и недобросовестными действиями в сфере ОСАГО. По данным регулятора, за четыре месяца 2026 года правоохранительные органы Новосибирской области возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел.

Отметим, что в декабре 2025 года территориальный коэффициент для Новосибирской области был увеличен более чем в два раза из-за высокого уровня страхового мошенничества, что сделало регион одним из самых дорогих по стоимости автострахования. Средняя стоимость классического полиса ОСАГО в области за январь-апрель 2026 года составляла 10,9 тысячи рублей, средняя выплата — 151,2 тысячи рублей.

В Банке России подчеркнули, что дальнейшие решения по корректировке значений территориального коэффициента будут приниматься с учётом развития ситуации с убыточностью ОСАГО и эффективности мер по борьбе с недобросовестными практиками.

Ранее сообщалось, что нелегальную торговлю пресекли на площади Калинина Новосибирска во время рейда.