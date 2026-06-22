Малоэтажный жилой комплекс для сельских жителей строят в Чегдомыне

В рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района Хабаровского края продолжается строительство жилого комплекса, включающего 15 индивидуальных домов. Он предназначен для жителей сельских территорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе и для специалистов социальной сферы и их семей. Построенное жилье предоставляется по договору найма с последующим правом выкупа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Старт строительных работ был дан в 2025 году, завершить их планируется в ноябре 2026 года. Общий объем финансирования составляет 265 миллионов рублей, из которых 152 миллиона выделены из федерального бюджета. Площадь одного дома равна 72 кв. м, а суммарная жилая площадь всего комплекса превышает 1000 кв. м», — говорится в сообщении.
Проект реализуется в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.
Для обеспечения комфорта будущих жильцов комплекс будет подключен к централизованным системам тепло— и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. На территории появится уличное освещение, а также будут обустроены подъездная дорога, тротуар и парковка.
«Строительная готовность составляет 65%. На всех 15 домах готовы каркасы и крыши, а также проложены инженерные сети, выполнена планировка территории. Подрядчик приступает к установке фасадов и внутренней отделке. Работы ведутся в соответствии с планом-графиком. Завершение проекта планируется до 30 ноября 2026 года. В новые дома планируется заселение 5 семей, работающих в социальной сфере и 10 семей градообразующих предприятий Верхнебуреинского района», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Андрей Романченко.
Он также отметил высокий спрос на участие в программе. Муниципальные администрации активно взаимодействуют с населением, предлагая помощь в решении жилищного вопроса. Так, в декабре 2024 года первыми участниками стали два педагога из Переяславки (район имени Лазо) и четыре семьи учителей в Чегдомыне, а в 2025 году в Ванино было построено еще три дома. Данная мера поддержки призвана остановить отток квалифицированных кадров из села.
Участвовать в программе могут граждане, проживающие и работающие в сельской местности и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, включая учителей, врачей, агропромышленных работников и других специалистов. Субсидия предоставляется администрацией муниципального образования, которое должно обеспечить внебюджетное софинансирование проекта в размере не менее 20% от стоимости жилья. Гражданин вправе выкупить дом за 1% от его цены после 10 лет работы в сельской местности.
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