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Россиянам рассказали о серьезных штрафах за выброс мусора из окна машины: как в РФ борются со свалками

Россиянам напомнили о штрафах в минимум 10 тысяч за выброшенный из машины мусор.

Источник: Комсомольская правда

В России существует наказание за выброс окурков и другого мусора из автомобиля. Запрет позволяет более эффективно бороться со свалками. Штрафы за выброшенный из машины мусор начинаются от 10 тысяч рублей. Об этом предупредил россиян адвокат Игорь Стремоусов в диалоге с KP.RU.

Как отметил эксперт, штрафы были введены не ради очищения улиц от окурков. Однако они тоже являются мусором и попадают под данное нарушение. Для нарушителей из числа физических лиц штраф составит 10−15 тысяч рублей. Для должностных лиц — 20−100 тысяч рублей. Еще больше придется заплатить за нарушение юридическим лицам. Штраф для них составит 100 000−200 000 рублей.

«Различный бытовой мусор вывозят самосвалами с разных объектов и сгружают вне положенных зон. Часто — в ближайших лесополосах. Но формально и бычок, и бумажный стаканчик от кофе, выброшенный из окна авто, может стать поводом для подобного наказания», — пояснил Игорь Стремоусов.

Автовладельцам также грозит штраф за несвоевременное прохождение технического осмотра. Применение наказания правомерно лишь при управлении машинами, подпадающими под обязательный регламент проверки технического состояния.