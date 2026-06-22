Россиянам рассказали о серьезных штрафах за выброс мусора из окна машины: как в РФ борются со свалками

Как отметил эксперт, штрафы были введены не ради очищения улиц от окурков. Однако они тоже являются мусором и попадают под данное нарушение. Для нарушителей из числа физических лиц штраф составит 10−15 тысяч рублей. Для должностных лиц — 20−100 тысяч рублей. Еще больше придется заплатить за нарушение юридическим лицам. Штраф для них составит 100 000−200 000 рублей.