Акция «Завтра была война…» объединила тысячи волгоградцев на Мамаевом кургане

Символично, что именно в Волгоградской области бережно хранят память о военных годах. Регион остается нравственным ориентиром для всей страны, где правда о Великой Отечественной войне передается из поколения в поколение. К примеру, у подножия Мамаева кургана сегодня возводится мемориал в честь современных героев — участников специальной военной операции. Идея народного памятника нашла отклик у более чем 100 тыс. жителей, а утвержденный макет уже воплощается в жизнь строителями.