Акция «Завтра была война…» объединила тысячи волгоградцев на Мамаевом кургане

Волгоградская область вновь подтвердила статус главного патриотического центра страны. Губернатор Андрей Бочаров, курсанты, общественники и юнармейцы собрались у подножия Мамаева кургана, чтобы принять участие в памятной акции, посвященной трагической дате начала Великой Отечественной войны.
Вечером 22 июня тысячи свечей зажглись на главной высоте России. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вместе с руководителями силовых ведомств, курсантами академии МВД и воспитанниками лагеря «Авангард» присоединились к акции «Завтра была война…».
Участники пронесли огонь сквозь сумерки к монументу «Родина-мать зовет!», после чего возложили цветы к Вечному огню в зале Воинской славы. Минута молчания объединила всех присутствующих в едином порыве скорби и благодарности павшим героям.
Символично, что именно в Волгоградской области бережно хранят память о военных годах. Регион остается нравственным ориентиром для всей страны, где правда о Великой Отечественной войне передается из поколения в поколение. К примеру, у подножия Мамаева кургана сегодня возводится мемориал в честь современных героев — участников специальной военной операции. Идея народного памятника нашла отклик у более чем 100 тыс. жителей, а утвержденный макет уже воплощается в жизнь строителями.
В тот же день волгоградцы вышли на набережную, чтобы стать частью акции «Огненные картины войны». Сотни свечей сложились в трогательную композицию у мемориала БК-31. Молодежь, волонтеры и общественники зажгли огни в память о миллионах ушедших, показав, что подвиг предков никогда не будет забыт.