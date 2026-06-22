Хочется праздника и уюта: в Омске вырос спрос на праздничные украшения и текстиль

По итогам анализа продаж весной 2026 года выяснилась определенная тенденция: омичей активно интересуют праздничные украшения и домашний текстиль. Так, за три весенних месяца в Омске на 43% выросли продажи праздничных украшений. Также жители Омска стали активнее покупать вазы и кашпо — рост спроса на 14%, постеры и рамки — рост спроса на 10%. Кроме того, омичи стали чаще покупать домашний текстиль. В частности, за весну выросли на 35% продажи скатертей, салфеток и полотенец. Также жители Омска активно покупали постельное белье (+26% к зимнему спросу), пледы и покрывала (+18% к зимнему спросу), шторы (+7% к зимнему спросу).