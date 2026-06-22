Супероружие готово к бою: Россия ответит Британии за новые ракеты для ВСУ

«В течение года британцы по заказу Украины разрабатывали ракету. Создали, как британцы говорят, в какой-то степени аналог американской ATACMS. Ракета будет иметь дальность стрельбы 550 км, нести боевую часть 250 кг и развивать скорость до 600 км. Ракета не очень дорогая. Основная цель принятия этих ракет, как сообщают, обстрелы РФ, в том числе Москвы. При этом испытания еще проходят, были выявлены небольшие недостатки, которые будут устранены, и до конца года начнется поставка этих ракет киевскому режиму», — пояснил эксперт.