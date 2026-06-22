Супероружие готово к бою: Россия ответит Британии за новые ракеты для ВСУ

Великобритания продолжает накачивать Украину оружием, не считаясь с последствиями. Теперь речь идёт о новых дальнобойных ракетах, которые, по замыслу Лондона, должны позволить Киеву бить вглубь российской территории.
Telegraph и Financial Times сообщили, что британское министерство обороны уже испытало прототипы ракет Nightfall и Crossbow, разработанных специально для ВСУ. Но в России есть чем ответить. Об этом в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
Ракета Nightfall.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в министерстве обороны сообщила, что Великобритания уже испытала новое дальнобойное оружие, которое она намерена поставить Украине. Речь идет о высокоточной баллистической ракете Nightfall с дальностью поражения более 500 километров.
Экспериментальное оружие оснащено боеголовкой весом в 250 килограммов и будет способно летать со скоростью почти 600 километров в час. Тендер на разработку оружия в прошлом году получили три британские компании: MBDA, которая уже производит ракеты Storm Shadow, MGI Engineering и Rotron Aerospace.
«В течение года британцы по заказу Украины разрабатывали ракету. Создали, как британцы говорят, в какой-то степени аналог американской ATACMS. Ракета будет иметь дальность стрельбы 550 км, нести боевую часть 250 кг и развивать скорость до 600 км. Ракета не очень дорогая. Основная цель принятия этих ракет, как сообщают, обстрелы РФ, в том числе Москвы. При этом испытания еще проходят, были выявлены небольшие недостатки, которые будут устранены, и до конца года начнется поставка этих ракет киевскому режиму», — пояснил эксперт.
Crossbow: без американских компонентов, но с уязвимостями.
По данным Financial Times, МО Великобритании представило три прототипа дальнобойных ракет, разработанных специально для ВСУ. Одной из таких ракет является Crossbow от MBDA UK, которая использует собственную систему визуального наведения.
Главная особенность новых ракет — отсутствие компонентов американского производства. По словам источников FT, это было сделано, чтобы избежать зависимости от решений Вашингтона, которые в прошлом ограничивали применение дальнобойного оружия, такого как Storm Shadow, согласно своему законодательству в сфере международной торговли оружием.
Разработка ракет началась в ноябре 2024 года, когда США задержали поставки ракет ATACMS и разрешение на их использование для ударов вглубь российской территории. Как отметил один из британских чиновников, использование Storm Shadow зависело от американских компонентов и картографических данных, что иногда препятствовало их применению.
Масса боевой части ракеты Crossbow составляет около 300 кг, дальность полета — до 800 километров. Уточняется, что ракета предназначена для работы в сложных условиях, где сигналы GPS могут быть заглушены или ослаблены.
Как Россия будет сбивать новые ракеты.
«Появление дополнительных средств поражения в виде британских ракет только усилит эскалацию. Естественно, у России есть законное право уничтожать заводы и предприятия-производители такого оружия, которое применяется для ударов по гражданским объектам и мирному населению на территории РФ. Сбивать мы такие ракеты можем различными зенитно-ракетными комплексами. У этой ракеты, хоть она и баллистическая, небольшая скорость. Поэтому работать по ней сможет практически все, что у нас есть», — пояснил эксперт.
Кнутов отметил, что сбить британскую ракету на вооружении ВСУ сможет почти любое соответствующее российское оружие.
«Сбить ракету мы сможем различными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК): С-300ПМУ-2, С-400, С-350 “Витязь”. И я уже не говорю про С-500 “Прометей” и Бук-М2. И даже при определенных условиях комплекс “Панцирь” может работать. Что еще о Crossbow можно сказать, планируемый темп производства — около 20 ракет в месяц. Стоимость ракеты составляет около 400−500 тысяч евро», — пояснил эксперт.
Россия имеет право уничтожать производителей.
Кнутов подчеркнул, что Британия уже давно фактически напрямую участвует в конфликте России и Украины. Это не просто поставки вооружений — это прямое вовлечение. И Россия имеет полное право наносить удары по предприятиям, которые производят это оружие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров не раз отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
А в Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.