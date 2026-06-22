Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередная авария оставила десятки домов во Владивостоке без холодной воды

Часть Ленинского района Владивостока в очередной раз осталась без холодной воды на длительное время из-за аварийной ситуации, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

После 07:30 было зафиксировано отключение холодной воды на улицах Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Расула Гамзатова и Черняховского. Авария частично затронула соседний Первореченский район: улицы Адмирала Юмашева и Сабанеева.

Всего к 12:45 без коммунальной услуги остаются более 40 адресов. Предполагаемый срок завершения аварийно-восстановительных работ и возобновления подачи воды — 20:00.

Напоминаем, перебои с водоснабжением в 64-м, 71-м и соседних микрорайонах начались после плановых работ «Приморского водоканала» 17 июня. Отключали местные водопроводные насосные станции, по графику отключение должно было продлиться с 02:00 до 23:55, но в срок воду не дали.

Примводоканал ссылается на подрядчика, который не управился с работой в срок. После длительного отключения с трудом удалось запустить подачу воды, 20 июня опять произошла авария, лишившая несколько многоквартирных домов холодной воды, в микрорайон пришлось направлять водовозку с питьевой водой.