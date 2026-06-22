Очередная авария оставила десятки домов во Владивостоке без холодной воды

После 07:30 было зафиксировано отключение холодной воды на улицах Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Расула Гамзатова и Черняховского. Авария частично затронула соседний Первореченский район: улицы Адмирала Юмашева и Сабанеева.
Всего к 12:45 без коммунальной услуги остаются более 40 адресов. Предполагаемый срок завершения аварийно-восстановительных работ и возобновления подачи воды — 20:00.
Напоминаем, перебои с водоснабжением в 64-м, 71-м и соседних микрорайонах начались после плановых работ «Приморского водоканала» 17 июня. Отключали местные водопроводные насосные станции, по графику отключение должно было продлиться с 02:00 до 23:55, но в срок воду не дали.
Примводоканал ссылается на подрядчика, который не управился с работой в срок. После длительного отключения с трудом удалось запустить подачу воды, 20 июня опять произошла авария, лишившая несколько многоквартирных домов холодной воды, в микрорайон пришлось направлять водовозку с питьевой водой.