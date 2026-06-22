Очередная авария оставила десятки домов во Владивостоке без холодной воды

Напоминаем, перебои с водоснабжением в 64-м, 71-м и соседних микрорайонах начались после плановых работ «Приморского водоканала» 17 июня. Отключали местные водопроводные насосные станции, по графику отключение должно было продлиться с 02:00 до 23:55, но в срок воду не дали.