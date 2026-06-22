Мост через озеро Мылка отремонтируют в Комсомольске-на-Амуре

Мост приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Прошлый ремонт этого сооружения проводился 10 лет назад. Общая стоимость работ составит 109 млн рублей. Подрядчики уже провели подготовительные работы, демонтировав барьерные ограждения, покрасив пролетные строения и опоры. Кроме того, сейчас дорожники занимаются обустройством парапетных блоков. В ближайшее время рабочим предстоит обустроить деформационные швы с металлическим окаймлением, укрепить конусы моста монолитным бетоном, установить бесфундаментные дорожные знаки и уложить новый асфальт. Работы идут по плану, завершить их собираются осенью 2026 года. Одновременно с этим ведется реконструкция проблемного участка трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, расположенного вблизи города Юности (с 384 по 393 километр). Сейчас дорожники срезают изношенный асфальт, после чего они приступят к вырубке кустарников, расчистке кюветов, ликвидации пучин, укладке нового асфальта, установке фонарей и дорожных знаков, а также нанесению свежей разметки. На эти цели будет потрачено свыше 398,7 млн рублей. В Хабаровском крае в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 140 километров загородных трасс регионального и муниципального значения. На эти цели суммарно предусмотрено свыше 4 млрд рублей.