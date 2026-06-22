Идеальный загар без ожогов: продукты, которые нужно добавить в рацион

Завкафедрой дерматовенерологии и косметологии СамГМУ Антонина Арсеньева назвала продукты, которые помогут защитить кожу от солнечных ожогов и усилить ее устойчивость к ультрафиолету. Ключевую роль играет бета-каротин: он снижает чувствительность кожи к УФ-излучению, участвует в антиоксидантной защите и способствует выработке меланина. Найти его можно в тыкве, кабачках, томатах, моркови, шпинате, капусте, абрикосах и персиках. Для максимального эффекта стоит начать включать эти продукты в рацион за несколько недель до сезона загара — особенно в сочетании с витаминами С и Е. Полезны также лютеин (содержится в желтых и зеленых овощах и фруктах), тиамин (есть в сое, фасоли и шпинате) и витамин Е (им богаты миндаль, фундук и авокадо). Также важно соблюдать базовые правила загара: лучше избегать солнца с 11:00 до 16:00 и не находиться под прямыми лучами дольше 2−3 часов в день — даже если используете солнцезащитный крем.